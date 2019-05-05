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Haliç'te atıl haldeki iki tekne çıkan yangında kül oldu

İstanbul Haliç’te atıl haldekiiki tekne çıkan yangında küle döndü.

İstanbul Haliç'te atıl haldekiiki tekne çıkan yangında küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Haliç Ayvansaray sahilinde atıl halde bulunan iki teknede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın teknelerin büyük bir kısmını küle çevirdi. Teknelerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tekneleri kısa süre içerisinde söndürdü. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de denizden olay yerine gelerek yangını kontrol etti.


İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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