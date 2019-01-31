Haliç'te Demet Akalın izdihamı

Demet Akalın önceki akşam gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. 3 bin kişilik salona 3 bin 500 kişi gelirken Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.

Sahneye ‘Kulüp' şarkısıyla çıkan Akalın, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını Haliç'i hınca hınç dolduran binlerle birlikte söyledi. Sanatçı, ‘Nasip Değilmiş, ‘Vur Gitsin Beni' gibi dillerden düşmeyen şarkılarla duygu dolu anlar yaşatırken; ‘Erik Dalı, Ankara'nın Bağları, Hayatı Tespih Yapmışım' gibi şarkılarla da Haliç'i adeta salladı. Poptan arabeske, Türk sanat müziğinden türküye 40'a yakın eser seslendiren sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı gri payetli bir kıyafetle sahne alan Demet Akalın, 10 dansçının eşlik ettiği şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.

Haliç'te dev düet

3 bin 500 müzikseverin alkışları ile eşlik ettiği gecede Demet Akalın'ı arabesk müziğin güçlü Sesi Serkan Kaya, eşi Okan Kurt ve kızı Hira da yalnız bırakmadı. Kendisini dinlemeye gelen Serkan Kaya'nın ‘Mesele' şarkısını seslendirerek yanına giden Akalın, Haliç'te dev bir düete imza attı. İkilinin ‘Mesele' düeti salonda büyük alkış aldı.

Demet Akalın'dan hayranına 35 bin liralık yüzük

Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.