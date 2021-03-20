Haliç'te köpek kurtarma operasyonu

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan bir köpeği kurtardı.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ekipler köpeği kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Adaya nasıl ve ne zaman çıktığı, ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen sevimli köpek kurtarıldıktan sonra veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek tedavi ve gözetim altına alındı.