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Haliç'te trafik yoğunluğu

İstanbul’da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş yollara dökülürken Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş yollara dökülürken Haliç'te oluşan trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.


İstanbul'da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş yollara döküldü. Kimi vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken kimi vatandaşlar da araçlarıyla yola çıktı. Sabah saatlerinde Haliç'te oluşan trafik yoğunluğu ise kameralara yansıdı. Görüntülerle oluşan trafik yoğunluğu da gözler önüne serildi.

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