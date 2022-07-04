Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 4 şüpheli hakkında ise 46 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağı kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, KKTC'deki bir gazinonun sahibi olan maktul Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı, söz konusu bültende Falyalı'nın ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

‘'Bize pusu kurdular, taradılar bizi yenge''

Maktul Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü işlettikleri otelden çıktıklarını, eşinden on dakika kadar sonra kendi özel aracıyla eve gitmek üzere işten ayrıldığını, eve giderken virajı geçtikten sonra eşinin aracını ve koruma arabasını yolun ortasında durur vaziyette gördüğünü, koruma arabasıyla eşinin arabası arasında mesafe olduğunu, Halil ve Türkistan'ın yanlarına geldiğini, Türkistan'ın "bize pusu kurdular taradılar bizi yenge" diyerek bağırmaya başladığını söylediği kaydedildi. Özge Falyalı'nın ifadesinin devamında eşinin aracına yaklaştığını, yaklaştığında camının açık olduğunu ve kanlar içinde hareketsiz olduğunu, Murat'ın da kanlar içinde hareketsiz yattığını gördüğünü söylediği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Mehmet Faysal Söylemez, ‘'Mustafa Söylemez benim öz kardeşimdir. Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısları tanımıyorum. Bu şahısların cinayeti olayı ile ilgili ilgim veya bilgim yoktur. Kıbrıs'ta bu şahısların öldürüldüğünü sadece basından duydum'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve ‘suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.