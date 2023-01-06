Halil Umut Meler 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak

kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3