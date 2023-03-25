Halil Umut Meler, Macaristan - Bulgaristan maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 Grup Elemeleri'nde oynanacak Macaristan-Bulgaristan maçında düdük çalacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Pazartesi günü oynanacak Macaristan - Bulgaristan maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Abdülkadir Bitigen, AVAR'da Mete Kalkavan görev yapacak.