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Halil Umut Meler, Manchester City - Marsilya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile Marsilya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Marsilya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.


Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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