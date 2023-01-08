İhlas Haber Ajansı

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Halil Umut Meler'in derbi raporu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler, mücadelede toplam 5 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu.


Halil Umut Meler derbide Galatasaraylı futbolculara 5 sarı, Fenerbahçeli futbolculara da 1 kırmızı, 3 sarı kart gösterdi.

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