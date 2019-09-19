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Halis Özkahya'nın yönettiği maçı Wolfsburg kazandı

UEFA Avrupa Ligi’nde FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya’nın yönettiği Wolfsburg-Olexandriya maçını Alman ekibi 3-1 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın yönettiği Wolfsburg-Olexandriya maçını Alman ekibi 3-1 kazandı.


FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Almanya'nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetti. Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadyumu'nda oynanan müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.


Müsabakayı Wolfsburg 3-1'lik skorla kazandı.

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