Halit Ertuğrul: "Günümüzde zenginlik ailedeki huzur ile ölçülüyor"

Konuşmasına bir duayla başlayan Halit Ertuğrul, kendisinin üniversitede hoca olduğunu, alanının rehberlik, psikolojik danışmanlık olduğunu, aile eğitimcisi ve çocuk eğitimcisi olduğunu belirtti.

Söyleşide; eskiden zenginliğin gayrimenkullerle ölçüldüğünü, günümüzde ise zenginliğin ailedeki huzur ile ölçüldüğünü söyleyen Ertuğrul konuşmasında hem aile konusuna değindi hem de Ramazan ile ilgili hatıralarını anlattı.

Halit Ertuğrul yaptığı konuşmada şunları değindi; “Eğer aile hayatınızda huzurunuz varsa inanın başka bir şeye ihtiyacınız yoktur. Çocuklarınızın kalbinde merhamet, vicdan duyguları nasıl uyanır biliyor musunuz? Çocuklarınız garibanları, çaresizleri tanısın ki onları görsün ki sahip olduğu nimetleri farketsin. Ramazan ayı bizim için kurtuluş ayı, çaresizlere dokunma ayı, yüreklere dokunma ayı. Lütfen çocuklarınıza bölüşmeyi, paylaşmayı, yardım etmeyi öğretin ki arkanızda dünyanın en büyük mirasını bırakasınız.”

Program sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, Halit Ertuğrul'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Halit Ertuğrul sonrasında okurlarına kitaplarını imzaladı.