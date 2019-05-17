Halit Yazıcı'nın 'Doğmadan Ölenler' adlı romanı çıktı

Halit Yazıcı'nın Doğmadan Ölenler adlı romanı Dante Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Halit Yazıcı'nın nicedir farklı bir şeyler okumuyorduk diyenler için yazdığı Doğmadan Ölenler romanı, sonuna kadar okuru sürükleyen bir kitap. Erkek egemen toplumlarda yaşam mücadelesi veren, hakkında “Herkese kumandan olacak!” diye kehanette bulunulan atmaca bakışlı kızın Seher'in hikayesidir. Cesaretin, acının, şiddetin, merhametin iç içe geçtiği, kimine ölümün kimine yaşamın düştüğü bir Karadeniz romanıdır. Yöresel şiveyle ve bölgede kullanılan kelimelerle yazılmış, yazar tarafından bu kelimeler dipnotla açıklanmıştır.

Arka Kapak:

“Sis ve gece, iki uyumlu arkadaş İki büyük savaşçı, dik kafalı isyancı. Başkaldıracaklardı sabaha ve aydınlığa. Benim başkaldırdığım gibi korkuya ve korkaklığa.”

Doğmadan Ölenler, doğum ile ölüm arasındaki kaçınılmaz patikanın serüveni. Kehanetler, ön yargılar ve kavgalarla örülmüş roman yalın ve bir o kadar hızlı diliyle okuru sarıyor. Ölümün çevrelediği hikayeler tamamlandığında ise içinden yaşam çıkıveriyor. Yaşayan her şeyin kutsallığı üzerine kurulu hikayesiyle günümüz toplumunun saplantılarına, nefretlerine göz gezdiren bu geniş anlatı Halit Yazıcı'nın umut veren kaleminden çıkan ilk yapıt.

Halit Yazıcı, 1977 yılında Samsun'da doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Uzun yıllar makine ve elektrik teknisyeni olarak çalıştı. Daha sonraları ses ve ışık sistemleri, tasarım uygulama işleri üzerine değişik firmalarda meslek hayatına devam etti. Engebeli ve zorlu arazilerde ilerleyen bir kara taşıtı projesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi almış bir mucittir. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark destek kapsamında hayata geçirdiği projelerle çalışma hayatını sürdürmektedir.