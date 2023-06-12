Halk Akademisi öğrencilerinin performansları nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademileri mezuniyet törenleri düzenlendi. Kültürpark- Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen mezuniyet törenlerine sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken ortaya renkli görüntüler çıktı. Mezuniyet törenlerine Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı ve Dr. Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, İBB Hemşehri STK Sorumlusu Hasan Akkuş katılarak eğitmen ve kursiyerlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Muhteşem Performanslar sergilediler

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademileri Sahne Sanatları Bale, modern dans, Latin dansları, sirtaki, gitar, keman, Altınköprü Halk Dansları Topluluğu mezuniyet gösterisi ve Meslek ve örgün Eğitim Kursları mezuniyet ve sertifika töreni Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Mezuniyet gösterilerine öğrenci velileri ve sanatseverlerin katılımı yoğun olurken öğrencilerin muhteşem performansları ayakta alkışlandı. Kültür ve sanatın her dalında binlerce öğrencinin daha mezun olduğu törenler renkli ve coşkulu bir biçimde kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2022 - 2023 döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer ve eğitmenlerine kutlama mesajı gönderdi.