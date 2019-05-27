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Halk Akademisi Sahne Sanatları öğrencilerinden muhteşem performans

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları öğrencilerinin yıl sonu gösterileri büyük beğeni toplarken, başarıyla sergilenen tiyatro oyunları vatandaşlara kültür ve sanat dolu bir hafta sonu yaşattı.


Tiyatro Minikler Gösterisi ve Tiyatro Topluluğu Gösterileri oyuncuları unutulmayan özgün tiyatro eserlerini Büyükçekmeceliler için sahneledi. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyunları, hafızalara kazınan öyküleriyle tiyatro severleri derinden etkiledi. Geleceğin tiyatro oyuncularının sergilediği Tiyatro Minikler Gösterileri ise özellikle anne ve babalar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


“Kendisini sanatta keşfeden herkesi bekliyoruz”


Çocukların küçük yaşlardan itibaren kültür ve sanat aktivitelerine yönlendirilmeleri gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Sahne sanatları eğitimlerimiz kapsamında minik tiyatrocularımıza ekip olma, doğaçlama, mimik, diksiyon, fonetik ses, nefes ve oyunculuğun metot uygulamaları gibi konularda eğitimler veriyoruz. Binlerce çocuğumuz tiyatro kurslarımız sayesinde yeteneklerini keşfediyor. Yetişkinlerimiz için kurulan tiyatro topluluğumuz da unutulmayan klasik ve etkileyici eserleri sahneleniyor. Kendisini sanatta keşfeden herkesi bekliyoruz. Çocuklarımız ve yetişkinlerimiz Halk Akademisi'nden her gün yeni bir şey öğreniyor” dedi.

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