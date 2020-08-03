Halk otobüsü motosiklete çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı

Yaşanan kaza anı otobüsün araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Esenyurt E-5 yanyol üzerinde 16.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 MM 6200 plakalı aracın yabancı uyruklu kadın sürücüsü ara yoldan yan yola aniden çıktı. Bu sırada seyir halinde olan 27 C 6209 plakalı motosikletlilere çarptı. Seyir halindeki halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede ise motosiklet sürücüsü aracın altında kalmasın diye aniden manevra yaparak otobüsle refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi. Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve araç içinde bulunan 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza anını ise halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede anlatarak, “Bir motosikletliye vurdu ben de motosikletliye vurmamak için aracımı kaldırıma çıkardım. Kamera kayıtlarında var bir can mevzu bahisti. Bizde yaralı yok çok şükür” dedi.

Kaza anı araç kamerasında

Yaşanan kaza anı ise otobüs içindeki kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde yan yoldan çıkan hususi aracın motosiklete çarpması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise halk otobüsü sürücüsünün ani manevra ile refüje çıkıp aydınlatma direğini devirmesi görülüyor.