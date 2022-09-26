Halk ozanı Neşet Ertaş Gaziosmanpaşa'da anıldı

yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Neşet Ertaş Sanat Sezonu” programı çerçevesinde düzenlenen Zara konseriyle anıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2022- 2023 yılları Neşet Ertaş Sanat Sezonunu başlattı. Usta isim Neşet Ertaş ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programın ilk akşamında sanatçı Zara sahne aldı. Konseri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da vatandaşlarla birlikte izledi. Usta ismin türkülerini seslendiren Zara, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, Zara'ya eşlik etmeyi de ihmal etmedi.