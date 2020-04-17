Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangın yeniden bütün fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.

Halkalı Kağıt Fabrikası'nda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın, akşam saatlerinde tekrar alevlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saattir devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan, fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.