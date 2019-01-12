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Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki kaza meydana geldi, alan havadan görüntülendi

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı.

3 kişinin yaralandığı olayda alanda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.



Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevki'isinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan ile görüntülendi. Havadan Görüntülerle alanda gerçekleştirilen çalışmalar gözler önüne serildi. Ekiplerin kaza alanındaki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

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