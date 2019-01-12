Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki kaza meydana geldi, alan havadan görüntülendi

3 kişinin yaralandığı olayda alanda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevki'isinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan ile görüntülendi. Havadan Görüntülerle alanda gerçekleştirilen çalışmalar gözler önüne serildi. Ekiplerin kaza alanındaki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.