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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2020 CEV Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı C Grubu’ndaki altıncı ve son maçında Rus ekibi Zenit Kazan’a konuk olan Halkbank, rakibine 25-23, 23-25, 19-25 ve 25-13‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Rus ekibi Zenit Kazan'a konuk olan Halkbank, rakibine 25-23, 23-25, 19-25 ve 25-13‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu.


Bu sonucun ardından Halkbank, oynanan grup etabı müsabakaları sonunda grubunu 4. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Salon: Saint Petersburg


Hakemler: Vlastimil Kovar (Çek Cumhıriyeti), Salvis Kurtiss (Letonya)


Zenit Kazan: Volvich, Butko, NgapetH, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Krotkov (L) (Voronkov, Surmachevskiy, Kononov)


Halkbank: Efe, Hakkı, Seganov, Gökhan, İbrahim, Metin, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Furkan, Faik Samed, Bahov)


Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 25-13


Süre: 1 saat 42 dakika (28, 27, 25, 22)

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