Halkbank çeyrek finalde

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)
Halkbank: Doğukan Ulu, Nimir Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic, Micah Ma'a, Nicolas Bruno, Deniz İvgen, (L), Volkan Döne (L) (Aslan Ekşi, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk)
Hebar Pazardzhik: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch, Karakashev (L) Salparov (L) (Shekerdzhiev, Lapkov, Simeonov, Dimitrov, Latunov)
Setler: 25-22, 27-25, 25-19
Süre: 82 Dakika (27 31 24)