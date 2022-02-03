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Halkbank yarı finalde

Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Halkbank, sahasında Estonya’nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Halkbank, sahasında Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.


Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos AC Athens (Yunanistan) - CAI Teruel (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)


Tallinn Teknik Üniversitesi: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)


Halkbank: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)


Setler: 15-25, 23-25, 21-25


Süre: 67 dakika (19, 26, 22)

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