Hallerman Streiff sendromlu Hira bebeğin annesi yılın annesi seçildi

Hallerman Streiff sendromlu Hira bebeğin annesi Nimet Gültekin, Küçükçekmece'de yılın annesi seçildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Gültenkin'e üzerinde belediye personeli tarafından destek mesajı yazılı bir plaket verdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Anneler Günü'nde ilçede yılın annesi olarak Hallerman Streiff sendromlu Hira bebeğin annesi Nimet Gültekin'i seçti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki heyet, aynı zamanda belediye personeli olan Nimet Gültekin'i evinde ziyaret etti. Başkan Çebi, belediye personeli tarafından üzerinde “Küçükçekmece Belediyesi ailesi olarak yılmadan, yıkılmadan sevgi ile verdiğin mücadelende senin gibi cefakar bir anneyi sonsuz destekliyor ve her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz” yazılı plaketi ve çiçeği Nimet Gültekin'e takdim etti.

Dünyada ender rastlanan hastalıklardan Hallerman Streiff sendromlu 2,5 yaşındaki Hira Hatice Gültekin'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Çebi, aileye desteklerinin devam edeceğini söyledi. Çebi ayrıca Hira'nın fotoğraflarından oluşan albüme de baktı.

Nimet Gültekin'in bebeği için verdiği mücadeleyi takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, “2,5 yaşındaki çocuğuyla ilgili vermiş olduğu sevgi dolu mücadeleyi biz de takip ettik. Onun için kendisini belediye olarak ‘yılın annesi' seçtik. Kendisini kutlamaya ve onunla birlikte olmaya geldik. İlçemizde, Türkiye'de ve bütün dünyada annelerin gününü kutluyorum” dedi.

“Özel çocukları olan anneler çok değerli”

Nimet Gültekin, ziyaretten ve yılın annesi seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2 buçuk yıldır zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden Gültekin şöyle konuştu:

“Şu anda çok mutluyum, duygularımı kelimelere dökemiyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 buçuk yıldır çok zorlu bir savaş veriyorum. Bu çok kolay bir şey değil. Özellikle bir anne için evladının sürekli yaşamsal mücadele vermesinin üzüntüsü çok büyük. Kaybetmek istemiyorsunuz, çok seviyorsunuz. Nefes bile alamıyor, onun için nefes almak bile lüks. Gerçekten çok büyük bir yükü var. Ben bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ama özellikle hayatlarında özel çocukları olan annelerin kesinlikle çok değerli olduğunu biliyorum. Çünkü işleri çok zor, hepsinin ellerinden ve yanaklarından öpüyorum. Hepsi mücadele etmeye devam etsin, sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok.”

Hira yoğun bakımda tedavi görüyor

Anne Nimet Gültekin, Hira bebeğin son durumu hakkında da bilgiler verdi. Hira'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Gültekin, “Hira şu anda yoğun bakımda. Yaklaşık 17 gündür solunum ile alakalı sıkıntısı vardı. Şu an makine yardımıyla solunum yapıyor. Ciğerleri sürekli enfekte oluyor, yedikleri ciğerlerine kaçıyor. İyi olacak, inanıyorum. İçimdeki o umut ve inanç hiçbir zaman bitmeyecek. Yakın zamanda evimize gelecek” dedi.