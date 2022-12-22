İhlas Haber Ajansı

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Halter, 2022'de 258 madalya kazandırdı

Halterde milli takım sporcuları, katıldıkları Uluslararası organizasyonda 104 altın, 100 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplamda 258 madalya kazanma başarısı gösterdi.


Bu yıl içerisinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda elde edilen başarılar sonrasında milli sporcular 6 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya kazandı. 37 ülke arasında 690 puan toplayan Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna takım olarak imza attı. Yılın son organizasyonunda Kolombiya'da düzenlenen dünya şampiyonasında Yusuf Fehmi Genç, 1 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.


Başkan Talat Ünlü: “Bu başarı halter ailesinin”


Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2022 yılında elde edilen derecelerden dolayı halter camiasına teşekkür etti. Katıldıkları her organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösterdiklerini dile getiren Talat Ünlü, “Göreve geldikten hemen sonra teknik ekiplerimizi oluşturarak çalışmalara başladık. Genç ve dinamik sporcu kadromuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan sonra Büyüklerde de güzel sonuçlar aldık. El-ele, omuz-omuza, birliktelik içerisinde güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Halterde 2022 yılında elde edilen madalyalar şöyle:


Dünya şampiyonası (Kolombiya)


1 Altın madalya



İslam Oyunları (Konya)


11 altın, 11 gümüş, 6 bronz


8 oyunlar rekoru



Dünya Gençler Şampiyonası (Yunanistan)


7 altın, 5 gümüş, 7 bronz


Erkekler takım şampiyonu, kadınlar takım ikincisi



Yıldızlar Dünya Şampiyonası (Meksika)


5 altın, 11 gümüş, 7 bronz



Avrupa Büyükler Şampiyonası (Tiran)


6 altın, 10 gümüş, 7 bronz


Kadınlarda Avrupa takım şampiyonluğu



Gençler U-23 Avrupa Şampiyonası (Tiran)


19 altın, 20 gümüş, 7 bronz



Akdeniz Oyunları


2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya



Yıldızlar ve U-15 Avrupa Şampiyonası (Polonya)


32 altın, 24 gümüş, 14 bronz madalya



Naim Süleymanoğlu Turnuvası (Pursaklar)


21 altın, 17 gümüş, 2 bronz


Türkiye erkek ve kadınlarda takım şampiyonu

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