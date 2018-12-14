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Halterde erkek ve kadın milli takımından 35 madalya

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ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonası'nda milliler; 6 altın, 11 gümüş, 18 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.


ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonası, 08-14 Aralık 2018 tarihlerinde Mısır'ın Kahire kentinde yapıldı ve 17 ülkeden 170 sporcu katıldı. Halter Milli Takımı da 10 erkek, 10 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu ile iştirak etti. Milliler 6 altın, 11 gümüş, 18 bronz olmak üzere toplam 35 madalyaya ulaştı.


Müsabakalar sonrasında ülke sıralamasında Erkek Milli Takımı 217 puanla ikinci oldu. Kadın Milli Takımı da 205 puanla ikinci sırada yer aldı.


Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutladı.

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