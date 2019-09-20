Halterde İsmailov'dan gümüş madalya

Tayland'ın Pattaya şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 3. gününde yapılan 67 kg yarışmalarında milli sporcu Daniyar İsmailov, gümüş madalya kazandı.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda yarışan milli halterci Daniyar İsmailov, koparmada 150 kilo ile gümüş, silkmede 166 kilo ile 17. toplamda ise 316 kiloluk derecesiyle 7. oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Furkan Özbek ise koparmada 138 kilo ile 14, silkmede 171 kilo ile 10, toplamda ise 309 kiloluk derecesiyle 14. oldu.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 3. günü sonunda milliler 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyaya ulaştı.