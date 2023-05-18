Haluk Levent 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'de

Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek Haluk Levent konseriyle, coşkuyla kutlanacak.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde, Atakent Menekşe Parkı'nda gerçekleşecek konserde binlerce İstanbullu genç, Haluk Levent'in söyleyeceği şarkılar, türküler ve marşlarla Gençlik Bayramı'nı kutlayarak, Atalarını minnet ve özlemle selamlayacak.' Sana Söz Atam, Vazifemiz Cumhuriyet!' sloganıyla gerçekleştirilecek 19 Mayıs kutlamaları saat 20.00'de başlayacak.

7'den 70'e tüm İstanbulluları Küçükçekmece'deki 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Milli mücadelenin 104'üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Küçükçekmece'de tüm enerjimizle ve coşkumuzla bayramımızı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm İstanbulluları bayram sevincini hep birlikte yaşamak, müziğin, baharın ve açık havanın tadını çıkarmak için Küçükçekmece'mize davet ediyorum” diye konuştu.