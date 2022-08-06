Haluk Levent Şile'yi salladı

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sevilen sanatçı Haluk Levent, şarkılarını konser alanındaki binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin, 5. Gününde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Şile Meydan'ı dolduran coşkulu kalabalık, Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ilk 3 şarkının ardından sahneye çıkarak, Haluk Levent'e festivale olan katkısı için teşekkür etti. Başkan Ocaklı, Haluk Levent'e Şile Bezi gömlek ve yerel ürünlerden oluşan sepet hediye etti. Haluk Levent Şile Bezi gömleği sahnede giyerek şarkılarını söylemeye devam etti.

Konserde şarkılarını seslendirirken sahneden inerek vatandaşların arasına katılan Haluk Levent, hayranı Dilek Sabahyeli ile sohbet etti. Ünlü sanatçı kendisinin büyük hayranı olan Dilek Sabahyeli'ne birlikte klip çekimi sözü verdi. Büyük bir coşkuyla devam eden konser sırasında sahneye çıkan bir hayranıyla da dans eden Haluk Levent, Şilelilerin enerjisi ile büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Büyük bir heyecan ve coşkuyla devam eden festivalde bugün şarkıcı Simge Sağın sahne alırken, festivalin son gününde ise ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve Taksim Trio Şilelilere unutulmaz bir gece yaşatacak.