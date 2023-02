Haluk Özsevim: "Tour of Antalya artık talep edilen bir yarış oldu"

Tour Of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, bu sene yaklaşık 80 takımın başvurduğunu, bunların içerisinden de uluslararası boyutta 21 takımı aldıklarını söyleyerek, "İlk defa tarihimizde 4 tane Türk takımı uluslararası bir yarışmada birlikte yarışacak. O da bizim için mutluluk verici. Tour of Antalya artık talep edilen bir yarış olmaya başladı. 2 tane de World Tour takımı gelecek" dedi.

Bu yıl 5.'si düzenlenecek Tour Of Antalya powered by Akra, 9-12 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak. 15 ülkeden, 25 takım, 175 bisikletçi, birbirinden güzel ve zorlu 4 etaptan oluşan, toplamda 615 kilometrelik yarışta kıyasıya rekabet edecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, ‘Yeşil bir Gelecek' için pedal çevirecek.

Yarış öncesinde Tour Of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 5. kez düzenleyeceklerini hatırlatan Özsevim, "Heyecanlıyız, bütün hazırlıklarımız tamamladık. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Amacımız 2.1 kategorisinde dünyada en iyi yarışlardan birini koordine etmek. Bu hedefe yavaş yavaş da ulaşıyoruz. Tour of Antalya sadece bir spor tur organizasyonu değil, aynı zamanda bizim ilk günden beri projede amaçladığımız hedef Türkiye'nin bisiklet sporunda ve bisiklet turizminde hak ettiği payı almasıydı. Geldiğimiz noktada keyifle söyleyebilirim ki geçen sene yaklaşık 120 ülkeden 4 bin sporcuyu ağırladık. Bu sene de şu anda 75 ülkeden 2 bine yakın sporcu şu anda Antalya ve bölgesinde kamp yapıyorlar. Yani Çin'den de takım geliyor artık, Amerika dan da geliyor. Bu Tour Of Antalya'nın işte 5 yıl önce başlattığımız bir ivmenin, itelemenin sonuçlarını almaya başladık" şeklinde konuştu.

"İlk defa 4 tane Türk takımı uluslararası bir yarışmada birlikte yarışacak"

Katılımın ne durumda olduğunun sorulması üzerine Haluk Özsevim, "İlk sene 2.2'ydi biliyorsunuz tur, 2.1'e çıktık. İlk sene takım bulmakta gerçekten zorlanıyorsunuz. Yeni bir etkinlik gelir misiniz diyorsunuz ama bu sene zaten sportif anlamda maksimum 25 takım alabiliyoruz, 175 sporcu alıyoruz. Bu sene yaklaşık 80 farklı takım başvurdu, bunların içerisinden ancak 21'ini uluslararası boyutta aldık. Çünkü bu senenin sevindirici ve güzel bir tarafı da var. İlk defa tarihimizde 4 tane Türk takımı uluslararası bir yarışmada birlikte yarışacak. O da bizim için mutluluk verici. Dolayısıyla Tour of Antalya artık talep edilen bir yarış olmaya başladı. Biz de kendi ülkenin turizm pazarına göre tabi sportif gücüne göre de seçiyoruz. Güzel gelişmelerden biri de 2 tane World Tour takımı geliyor, Amerika'dan geliyor takımlar. Onları açıklayacağız. İyi bir karma oldu çok güçlü takımlar geliyor. Tour Of Antalya'nın gün geçtikçe zorluk derecesini arttırıyoruz. Böylece gelen takımlarla mücadele kapasitesi de artıyor" diye cevap verdi.

Tour Of Antalya'ya dünyaca ünlü sporcuların da katılacağını ifade eden Özsevim, "Şimdi isim vermeyeceğim ama sürpriz olacak. Dünyada şu anda bisiklet sporunda gündemde ilk 5'in içerisinde olan bir dünya yıldızı, World Tour takımlarında biriyle gelecek inşallah" dedi.

"Her sene etapları güzelleştirmeye çalışıyoruz"

Her sene etapları güzelleştirmeye ve zorluk derecesini arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Haluk Özsevim, "Bu sene ilk gün Manavgat-Antalya etabımız olacak. Manavgat-Antalya etabında klasik bildiğimiz Oymapınar'dan başlayacağız. Oymapınar'dan başlama nedenimiz 2 sene önce Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olmuştu biliyorsunuz Antalya'da. Bu sene temada ondan dolayı çıktı. ‘Ormanları koruyalım, yeşil bir gelecek için' dedik. Oymapınar'dan başlayıp yangının olduğu yerlerden geçeceğiz ve yapılan çalışmaları da göstermek istiyoruz ki bir hatıra ormanı da olacak orada. Sonra Antalya'da finiş yapacağız. İkinci gün ilk defa ekliyoruz bu sene, Demre'den Noel Baba'nın oradan başlatacağız, kilisenin oradan Antalya'ya gelecekler. Çok güzel bir etap. İnanılmaz keyifli bir yol. Bu etabı bu sene koyduk. Üçüncü gün yarışın kraliçe etabı, onu da değiştirdik, biraz eskiden Kemer'de başlayıp Mantala'da, Antalya'da bitiriyorduk. Şimdi Kemer'de başlayacak, Tahtalı'da bitireceğiz bu sefer. Olimpos-Çıralı o bölgeden geçip Kumluca'ya geçecekler. Oradan tekrar bir tırmanma yaparak, o yarış tırmanma etabı oluyor, Tahtalı'da Zeus'un olduğu yerde bitireceğiz. Tabii biraz hikayeleştiriyoruz da yarışı. Dördüncü gün klasik Antalya-Antalya etabımız var. Dördüncü günün ayrıcalığı, finişten 2 saat önce her sene yaptığımız farkındalık sürüşü yapacağız. Geçtiğimiz sene Spor Bakanımız, valimiz, belediye başkanımız, şehrin bütün bileşenleriyle birlikte 500 kişilik bir sürüş olmuştu. Bu sene de inşallah farkındalık sürüşünü gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Amacımız ormanların ülkemiz ve dünya için önemini vurgulamak"

Tour Of Antalya'nın teması olan 'Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım' hakkında da bilgi veren Haluk Özsevim, "Biz aslında 2 yıl önce buna karar verdik. İçimiz yandı o orman yangınlarında. Yaklaşık 30-40 kilometrekarelik bir alan yandı. Orman Bakanlığı orada inanılmaz bir çalışmayla 2 yıl gibi kısa bir sürede birçok alanın yeşillendirme çalışmaları başladı. Biz bunu göstermek istiyorduk ama geçen sene çok yeniydi. Hemen yangından 1 sene sonra olmazdı. O yüzden bu seneye erteledik. Amacımız hem doğa sevgisinin ve ormanların, ülkemiz ve dünya için önemini vurgulamak hem de bu kadar büyük bir faciayı göstermekti. Buydu, bu hale getiriyoruz diye biraz da teşvik etmek gibi bir düşüncemiz var. Orada bir hatıra ormanı oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"Bütün izleyicileri bekliyorum"

Keyifli bir yarış olacağını söyleyen Sevim, "Bütün izleyicileri bekliyorum. Özellikle pazar günü orayı bir festival havasına, spor festivali havasına çeviriyoruz. Sizlere ve izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Herkesi yarışımıza davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.