Hamdullah Şevli: "Seçim çalışmalarımız son ana kadar sürecek"

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla gönül belediyeciliği vizyonuna uygun olarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlanmış ve son iki güne girerken de devam eden seçim çalışmalarımızı tüm AK Parti teşkilatları, belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları yoğun bir şekilde devam ettirmektedirler" dedi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, seçime iki gün kala ev ziyaretlerine ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Şevli yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Şayet bir şehirde, gönlünü kazanamadıkları tek bir kişi bırakmışlarsa o şehri baştan sona yeniden inşa etseler dahi vazifelerini layıkıyla yerine getirmiş olmayacaklarını' bu nedenle “31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz ve adını gönül belediyeciliği koyuyoruz” ifadeleri bir çok ilkin mimarı olan AK Parti Belediyeciliğinin ve özelde de AK Parti'nin dünyaya örnek olan sosyal belediyeciliğinin vizyonunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla gönül belediyeciliği vizyonuna uygun olarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlanmış ve son iki güne girerken de devam eden seçim çalışmalarımızı tüm AK Parti teşkilatları, Belediye Başkan Adayları, Meclis Üyesi Adayları yoğun bir şekilde devam ettirmektedirler" dedi.

Şevli, “Geçtiğimiz hafta Van'da Seçim çalışmalarına katıldık ve sonrasında Salı günü Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Van mitingimizi gerçekleştirdik. Gerek mitinge olan yoğun katılım gerekse havaalınından şehir merkezine kadar Cumhurbaşkanımızı karşılarken ve uğurlarken Van halkının göstermiş olduğu coşkulu sevinç gösterileri hem Cumhurbaşkanımızı hem de bizleri çok sevindirdi, mutlu etti. 31 Mart seçimlerine iki gün kalmasına rağmen çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. STK ziyaretlerimizden esnaf ziyaretine kadar durmadan her kesimden vatandaşımızı kucaklıyoruz, bir yandan da hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret edip sıcak çaylarını içiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz Belediye Başkan adaylarımız Vizyon Projeleriyle halkımızın karşısına çıktılar, İnşallah Türkiye'nin geleceği için çok önemli gördüğümüz bu seçimlerde halkımız Cumhurbaşkanı'mıza en güçlü desteği verecektir" dedi.