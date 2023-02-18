İhlas Haber Ajansı

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Hamide Kurt Doğangün, madalyalarını depremzedeler için bağışladı

Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası’nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.


Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Milli paralimpik sporcusu Hamide Kurt Doğangün de 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarını açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceği müzayedeye verdi.

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