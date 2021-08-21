Hamidi Ailesi'nin mutlu günü

Cumhurbaşkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Tarık Hamidi ve Serap Hamidi'nin kızı Ayşegül Hamidi ile Hamidi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın-Fatma Hadimi'nin oğlu Hamza Hamidi, gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Aydın-Fatma Hamidi çiftinin oğlu Hamza Hamidi ile Cumhurbaşkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Tarık Hamidi ile Serap Hamidi'nin kızları Ayşegül Hamidi'nin düğünü, iş, sanat ve siyaset dünyasının saygın isimlerini buluşturdu. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında gerçekleşen düğünde nikah şahitliklerini İrfan Özdemir, Mustafa Kemal Sinanlı, Yılmaz Çakır, Murat Cengiz, Mehmet Daniş, 23. Dönem Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, 20, 21. dönem ANAP ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Belma Satır yaptı. Evlilik cüzdanını Belma Satır'ın elinden alan Hamza-Ayşegül Hamidi çifti, ardından düğüne gelen konukları selamladı. Nikah merasiminin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan düğün töreninde yöresel Troya Halk Oyunları ekibinin muhteşem gösterisi ise geceye damgasını vurdu.