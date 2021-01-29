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Hamile kadının çantayı çalması kamerada

Fatih’te hamile bir kadının müşteri kılığında girdiği giyim mağazasında müşterilerin çantalarını ve özel eşyalarını çaldı.

Fatih'te hamile bir kadının müşteri kılığında girdiği giyim mağazasında müşterilerin çantalarını ve özel eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan 49 suçtan kaydı bulunan hamile kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde 21 Aralık 2020 tarihinde mağazada yaşanan hırsızlığın hamile bir kadın tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Kabinde kıyafet denerken bebek arabasına koyduğu çantası çalınan Kamerun uyruklu Pascal M.V.'nin (25) şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hırsızlık zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan 31 yaşındaki zanlı Gülümser D.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. 49 suçtan kaydı bulunan karnı burnunda olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilişkili olduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan Elif Ş.(26), Selma K.(21), Hasret T.'nin (31) de tutuklandığı bildirildi.



Olay anı kamerada


Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde zanlı Gülümser D.'nin yanında bulunan arkadaşlarının kabin önünde kalabalık yapmasını fırsat bilerek bebek arabasında bulunan çantayı çaldığı görülüyor.

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