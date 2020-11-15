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Hamilton kupasını aldı

9 yıl aradan sonra İstanbul’da düzenlenen Formula 1’de podyum elde eden pilotlar kupalarını aldı.

9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen Formula 1'de podyum elde eden pilotlar kupalarını aldı.


Formula 1'de sezonun 14. yarışı Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın zaferi ile sonuçlandı. Hamilton aynı zamanda kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton, yarışı ikinci tamamlayan Sergio Perez (Racing Point) ve Sebastian Vettel (Ferrari) ile birlikte kupasını aldı. Podyuma çıkan pilotlara kupalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop teslim etti.

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