Hamit Altıntop: “Sadece oyuncularımız değil kulüplerimiz de inşallah buralarda yer alacak”

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, sadece milli futbolcuların değil Türk kulüplerinin de Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak başarılı göstereceğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Kuranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının İstanbul'da oynanacak olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Hamit Altıntop, “Önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Finalin İstanbul'da olması böyle bir etkinliği İstanbul'da olması çok önemli. Bir tarafımız seviniyor. Kendi adıma mutluyum ama diğer taraftan da bir Türk takımının burada yer almaması biraz üzücü. Milli takımdan arkadaşlarımız var. Umarım onlar çok iyi performans gösterir. Umarım yıllar sonra veya ilk defa bir Türk oyuncusu inşallah gelecek yıllarda bir Türk takımı bu platformda ciddi şekilde iyi performans gösterir ve kazanma fırsatı elde edebilir. Bugünün tadını çıkartmaya çalışıyorum ama genel manada Türk futbolunun hedefi her yıl bu platformda yer alması. Türk kardeşlerimizin burada yer göstermesi. Ben kalpten inanıyorum bizim kardeşlerimiz burada olmayı hak ediyor. Biz onlara daha iyi şartlar daha iyi bir eğitim ve daha büyük destekler vererek sadece oyuncularımız değil kulüplerimiz de inşallah buralarda yer alacak. Sadece yer almayacak inşallah çok da başarılı olacak” şeklinde konuştu.

“Rıdvan ve Ahmet umarım kulüplerinde iyi performans gösterir”

İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın takımlarının aynı grupta yer almasıyla ilgili Altıntop, “O grup çok ilginç ve zor bir grup. Milli takım sorumlusu olarak o maçlar ayrı önemli olacaktır. Arkadaşlarımızı takip edeceğiz. Umarım kendi kulüplerinde çok güzel performans gösterirler. En kısa zamanda da bir Türk oyuncusu, Türk takımı bu platformda hiç kimsenin başaramadığı bir başarıya imza atar” sözlerini sarf etti.

“Bayern Münih'i finalde görmek çok hoş olur”

Finalde hangi takımların oynayacağı tahmini sorulması üzerine Hamit Altıntop, “Bunu saklamama gerek yok. Ben küçüklükten itibaren Bayern Münih taraftarıyım. Bayern Münih'i bu finalde görmek benim için çok hoş olur ama bir Türk kardeşimizi finalde görmek belki kupayı kaldırması bu herhalde tüm Türk halkının arzusudur” yanıtını verdi.

“Kupayı kazanmak istiyorsanız bu yollardan geçmeniz gerekiyor”

Hamit Altıntop, Bayern Münih'in yer aldığı C Grubu'nu da değerlendirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bütün gruplar zor. Tarihi olarak en zor grup o gözüküyor. Başarılı olmak ve kupayı kazanmak istiyorsanız bu yollardan geçmeniz gerekiyor. Diğer taraftan Manchester City, Sevilla grubu da çok güçlü bir grup. Futbol güzel tarihler yazıyor. Bayern Münih'in Lewandowski ile karşılaşması. Dortmund'un da Haaland ile bir araya gelmesi. Futbolu hoş kılan konulardan bir tanesi de budur.”