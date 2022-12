Hammadde tedariğinde alıcılar ve satıcılar elektronik ortamda buluşuyor

com Kurucu CEO'su Mesut Gündoğdu, sektörde büyük bir ihtiyaca çözüm olarak yola çıktıklarını söyleyerek, “30 yıllık sektör deneyimine sahip grup şirketlerinin bakış açısı ve 6 yıllık Ar-Ge ve yazılım süreçleri sonucunda yüzde 100 yerli, milli ve öz sermaye ile Türkiye'nin ilk online hammadde alış ve satış platformu ‘com' kuruldu” dedi.

Online hammadde alış ve satış platformu olan ‘al-ver.com' Türkiye lansmanı gerçekleşti. Platform ile dünyanın her bölgesinden alıcılar ve satıcılar ticaret yapma imkânı yakalayacak. Platformda tarım, kimyasallar, mineraller, maden ve metalürji, kauçuk ve plastik, enerji, tekstil deri ürünleri, makine kategorilerinde ürünlerin alış satışları yapılabilecek. Ticaret yapan taraflar arasındaki güvenilirliği de platform sağlayacak.

Platformun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan com Kurucu CEO'su Mesut Gündoğdu Türkiye'nin ilk online hammadde alış ve satış platformu olduklarını belirterek, “Kısa bir süreden bu yana hizmet vermemize rağmen, ilgili sektörlerdeki açığa çözüm sunduk. Platformu milyonlarca şirketin, kurumun, fabrikanın, şahıs ve kooperatiflerin, kadın üreticilerin, çiftçilerin vb. ‘Al- Ver.com' kullanması bu konuda haklı bakışımızı destekledi. Hammadde pazarındaki genel problemlerden biri de alıcı ve satıcının doğru bir platformda buluşamamasıydı. Alıcının yüksek maliyetlerle karşılaşması, satıcının ise elindeki ürünü bir an önce satışa çevirememesinin temel bir problem olduğunu deneyimledik ve bu soruna sunduğumuz platformla çözüm ürettik. ‘ com' temelde alıcı ve satıcıyı herhangi bir pazarlama veya reklam harcaması yapmadan müşterilerine kolayca ulaşabildikleri bir platform” dedi.

Alıcının ve satıcının platform ile maliyet avantajlarına sahip olacağını da belirten Gündoğdu, "Alıcının yüksek maliyetlerle karşılaşması, satıcının ise elindeki ürünü bir an önce satışa çevirememesinin temel bir problem olduğunu deneyimledik ve bu soruna platformla çözüm ürettik."

Pandemi süreciyle beraber dijital bir devrim yaşanılan bugünlerde artık insanların her şeyi online olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Mesut Gündoğdu, “Alıcılar için de satıcılar için de güvenli ve kârlı bir platform olan ‘com' bu iki paydaşı ortak bir platformda buluşturuyor. ‘com', alıcılar için daha fazla seçenek bulma, satıcılar için ise daha fazla müşteri bulma sorununu temelden çözmeyi hedefliyor” diye konuştu.

Mesut Gündoğdu, ‘com'un sunduğu avantajları ise şöyle özetledi: “Almanın satmanın en kolay yolu com sloganıyla çıktığımız bu yolda ham madde sektöründe alıcı ve satıcıları kolay ve direkt olarak buluşturan, Türkiye'de ve dünyada hammadde konusunda ilk akla gelen bir e- ticaret platformu olmak hedefindeyiz. Bu yöndeki çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. En önemli özelliğimiz kolay kullanım ve hızlı ara yüz olarak göze çar pıyor. Alıcılar ve satıcılar dışında herhangi bir ürün arayanların da aradıklarını bulacağı bir platforma sahibiz. Aynı zamanda puan sistemimizle hızlı ve güvenli fiyatlama ve güvenli ticaret sektörde girdi maliyetlerini düşürerek sektör paydaşlarına avantaj sağlayacak.”