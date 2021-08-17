Kariyerinde bir Dünya Kulüpler Şampiyonası, bir CEV Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan yıldız oyuncu, “Hayallerimden biri olan Red Bull ailesine katıldığım için çok mutluyum” dedi.

Türkiye'nin nemli voleybol yıldızlarından biri olan Hande Baladın, Red Bull ailesine katıldı. Eczacıbaşı Dynavit'in 23 yaşındaki smaçörü Hande Baladın, Red Bull sporcusu oldu. Kariyerine Eczacıbaşı Dynavit altyapısında başlayan, kulübün küçük ve yıldız takımlarında da forma giyen Hande Baladın, bir sezon hariç, 2015-2016 sezonundan bu yana A Takım'da oynuyor.

Eczacıbaşı Dynavit kariyerinde bir Dünya Kulüpler Şampiyonası, bir CEV Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Hande Baladın, mili takım formasıyla da birçok başarıya imza attı. 2011 yılından bu yana Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda mücadele eden yıldız oyuncu; 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinciliği gibi başarılarına son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları beşinciliğini ekledi.

Red Bull ailesinin yeni üyesi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Hande Baladın, “Hayallerimden biri olan Red Bull ailesine katıldığım için çok mutluyum. Kendi alanının en iyi sporcularıyla bir arada olacağım için de çok heyecanlıyım. Bu, takımım Eczacıbaşı Dynavit ve bana destek olan herkes sayesinde ne kadar doğru adımlar attığımızın kanıtı oldu. En iyilerin arasında yer almak tarif edilemez bir duygu” ifadelerini kullandı.