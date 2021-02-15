Hande Yener Tanzanya'da klip çekti

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı ‘Carpe Diem' albümünden ‘Boşuna' şarkısına klip çeken sanatçı, müzikseverlerin beklemediği bir anda klibi yayınladı.

Yener'in kariyerinin 20'nci yıl özel albümü olan ‘Carpe Diem'in üçüncü video klibi ‘Boşuna'nın sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu, müziği ve aranjesi ise Devrim Karaoğlu imzası taşıyor. ‘Boşuna' şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Afrika Tanzanya'da terk edilmiş bir evde klip çekildi. Sanat yönetmenliğini Aytekin Yalçın'ın üstlendiği klipte Yener, Kadir Kılıç tasarımlı kıyafet ile kamera karşısına geçti. Klibi 14 Şubat'ta yayınlayan sanatçı ‘Benim en büyük aşkım şarkılarım ve sevenlerim Sevgi adına özel bir günde yeni klibimi çıkarmak istedim. Herkese armağan olsun. ‘Boşuna' yaşanmaz bu dünyada sevin, sevilin' diye konuştu.