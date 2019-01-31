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Hannover 96'dan ilginç Shinji Kagawa açıklaması

Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, Beşiktaş’ın transfer etmek için İstanbul’a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını açıkladı.


Hannover 96'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japon futbolcu Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada son kararın Shinji Kagawa da olduğu ifade edildi.


Beşiktaş transferi için görüştüğü yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.

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