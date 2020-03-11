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Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı!

Almanya 2.

Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen savunma oyuncusu Timo Hübers'in, koronavirüse yakalandığı açıklandı.


Hannover 96 forması giyen Alman savunmacı Timo Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte arkadaşının bu virüse yakalandığını öğrenince teste girdiği ve sonuçların pozitif olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun karantinaya alındığı ve tüm takım ile teknik heyetin de testten geçtiği ifade edildi.

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