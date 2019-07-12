Hapis cezasına çarptırılan Pucca gözyaşlarıyla cezasını duyurdu

‘Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımıyla Pınar Karagöz, gözyaşlarına boğularak ‘Ben ne yapacağım' dedi.

‘Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Karagöz'e 5 yıl 10 ay hapis cezası ile günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

Durumu öğrenen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile gözyaşları içerisinde aldığı cezayı duyurdu. Paylaştığı videoda Karagöz, “Eskobar'la ilgili attığım bir twit yüzünden 7 sene hapis cezası aldım. Eskobar bu kadar ceza almadı. 7 sene hapis ne demek ? Ben ne yapacağım ? Ben size ne yaptım” dedi.