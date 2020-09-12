İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haramidere bağlantı yolunda kamyonet devrildi

Esenyurt Haramidere E-5 bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde viraja giren domates yüklü kamyonet virajı almayarak devrildi.

Kaza sonrası 1 kişi hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


Kaza, saat 11.15 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre domates yüklü 34 ZE 8957 plakalı kamyonet sürücüsü virajı geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza sırasında yolcu koltuğunda bulunan kişi hafif yaralandı. Yaralanın müdahalesi ambulansta yapıldı. Bölgede yoğun trafik oluşurken ekipler tarafından kazanın kaldırılmasıyla trafik normalde döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.