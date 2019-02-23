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Haramidere'de metrobüs kazası

Haramidere durağında yolcularını indirmek için durakta duran bir metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrobüste bulunan bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.


Haramidere durağında yolcularını indirmek için durakta duran bir metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken iki metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Metrobüs kazası nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken kaza yapan metrobüslerin yoldan alınmasıyla sonrasında seferler normale döndü.

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