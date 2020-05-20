Harcamalarda gıda ve fatura, tasarrufta altın hesabı yükselişe geçti

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2020 yılı ilk çeyrek sonuçları ile birlikte, Nisan ayında koronavirüs salgınının harcama ve tasarrufa etkisini de ölçümledi. İlk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı sınırlı bir artışla yüzde 13,4 olurken tasarruf araçları tercihindeki en dikkat çekici değişimlerden biri altında yaşandı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemde lider tasarruf bankası olma hedefiyle müşterilerimizin tasarruf eğilimlerini desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, tasarruf sahipliği oranı önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak yüzde 13,4'e yükseldi ancak geçen sene aynı döneme göre yüzde 0,8 geriledi.

İlk çeyrekte, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki çeyreğe göre 6,2 puanlık düşüşle yüzde 29,2'ye geriledi. Diğer yandan, bu kitlenin içinde gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı hedefleyenlerin oranı, geçen çeyreğe göre üç puanlık artışla yüzde 16'ya yükseldi.

Altına yöneliş gözlemlendi

Bu dönemde tasarruf araçları tercihindeki en dikkat çekici değişimlerden biri, ‘yastık altı altın ve nakit' tercihinin 7 puan yükseliş ile yüzde 24'e erişmesi oldu. Tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzde 14 olarak 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek orana ulaştı.

Sistem içi altın ise tasarruf aracı tercihinde yüzde 16'lık bir pay ile 2018 sonundan beri yükseliş trendini sürdürüyor. Sistem içi ve dışı altın tercihi toplamda yüzde 30'a ulaşarak geçen çeyreğe göre yüzde 6 artış gösterdi ve 2014 yılından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Salgın ile birlikte harcamalar gıda-market ve faturada yoğunlaştı

Koronavirüs salgınının tasarruf ve harcama davranışlarına etkisini ortaya koymak üzere Nisan ayında yapılan ek çalışmada da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 58'i gıda-market, yüzde 56'sı fatura giderlerinde artış yaşadı. Bunu yüzde 38 ile sağlık harcamaları, yüzde 36 ile telekomünikasyon izledi. E-ticaret hizmetleri ile dijital film-müzik aboneliklerinde de yüzde 25'lik artış görüldü. Harcamalarda en büyük düşüş yüzde 79 ile seyahatte olurken bunu sırasıyla restoranda yeme içme, ulaşım, konaklama, giyim/aksesuar ve akaryakıt kategorileri takip etti.

Salgın sonrası tasarruf yapabilenler altın hesabına yöneldi

Bu dönemde de ilk çeyrekte başlayan altına yöneliş sürdü ve koronavirüs salgını ile birlikte tasarruf sahiplerinin yüzde 16'sı altın hesabı tasarruflarının arttığını belirtti.

Önümüzdeki bir yıl için tasarruf beklentileri sorulduğunda ise sıralamada ilk sırada yer alan kesim yüzde 41 ile “Tasarruf yapmayacağım” diyenler oldu. Bunu yüzde 22 ile “Daha çok tasarruf yapacağım” diyenler ve yüzde 20 ile “Aynı miktarda tasarruf yapacağım” diyenler izledi.

Alper Gökgöz: “Tasarruf alışkanlığını destekleyen adımlar atmaya devam edeceğiz”

TTEA 2020 yılı ilk çeyrek sonuçları ile koronavirüsün etkilerinin ölçümlendiği araştırmayı değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Salgına rağmen tasarruf etmeyi sürdürenlerin yanı sıra tasarruf etmeye başlayan bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu durum bize tasarruf alışkanlığını desteklemenin önemini ve gerekliliğini gösteriyor. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemde Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri yatırım araçları sunmaya ve bu şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.