Harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar

Minik çocuklar, Mama Kumbarası'nı Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde Bayrak ile Atatürk sevgisi başta olmak üzere çevreye ve temel insani değerlere yönelik eğitimler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne kayıtsız kalmayan Osmangazi Kreşindeki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Bu davranışı ile birçok vatandaşa örnek olan minik çocuklar, aldıkları mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

“Kendileri çok küçük ama yürekleri kocaman”

Kreşte düzenlenen etkinlikle çocuklardan mamaları teslim alan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, çocukların örnek bir davranış sergilediğini ifade etti. Çalış, “Osmangazi Kreşimizden müdürlüğümüze bir davet geldi. Sağ olsun buradaki çocuklar, kendileri çok küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklar, kendi harçlıklarından kedi ve köpek maması almışlar. Mamaları bize teslim ettiler. Biz de bu güzel çocuklarımıza, Belediye Başkanımızın selamını ve hediyelerini getirdik. Yanımıza tabii ki birer can dostumuzu da alarak geldik. Çocukların can dostlarımızla temas kurmalarını sağladık. Bu etkinliklerimizin amacı sokakta yaşayan dostlarınıza yardım edebilmek ve özellikle de çocuklara farkındalık kazandırmak” şeklinde konuştu.