“Harflerin Büyüsü”ne yolculuk

Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in, “Harflerin Büyüsü” isimli şiir ve kaligrafi konseptli 13'üncü sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Eskişehir'de kaligrafi sanatının tanıtımı ve eğitimi adına büyük emek harcayan Kartaler'in kaligrafi yolculuğu, 2010 yılında İstanbul'a uzandı. Sanat çalışmalarına Maltepe'de devam eden Kartaler'in sergisi, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı. Sergide, ‘İkinci Yeni' akımının öncülerinden Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever'in, Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok usta şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sanatıyla buluştu. Türk ve dünya edebiyatına damga vuran Frank Kafka, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali, Frida Kahlo, Nâzım Hikmet, Peyami Safa, Andrey Tarkovski, Charlie Chaplin, Yılmaz Erdoğan, Gülten Akın, Ahmet Telli, Kayahan, Paulo Coelho, Mevlânâ, Melih Cevdet Anday, Tomris Uyar, Abdürrahim Karakoç, Sokrates, Cemil Meriç, Murathan Mungan, Goethe ve Charles Bukowski'nin dize ve mısraları sergide, kaligrafi sanatıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergi, 4 Şubat'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.