“Harika Çocuk” Maltepe'de sahne aldı

Yeteneğiyle “Harika Çocuk” olarak müzikal kariyerine başlayan, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan, “Almanya'da Yılın Genç Sanatçısı" ödülü de verilen 22 yaşındaki piyanist Mertol Demirelli, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir piyano resitaliyle sahne aldı.

Mertol Demirelli, resitalinde dinleyicileri klasik dönemden romantik döneme, barok dönemden 21. yüzyıl müziğine uzanan zenginlikte bir program ile klasik müzik yolculuğuna çıkardı.

Mozart'tan günümüze klasik müzik yolculuğu

Demirelli konsere ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 8 numaralı piyano sonatıyla başladı. Demirelli, klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlayan Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven eserleriyle devam etti. Demirelli konserde ünlü barok müzik bestecisi ve orgcu Johann Sebastian Bach eserlerine de yer verdi. Demirelli, İtalyan besteci, piyanist Ferruccio Busoni, 19. yüzyılın en önemli piyanistlerinden, senfonik şiir tarzının mimarı, besteci Franz Liszt eserleriyle büyük beğeni topladı. Demirelli, 2006 yılında yaşamını yitiren, modern batı müziği bestecisi György Ligeti'nin eserleriyle dinleyicileri çağdaş dönem eserleriyle buluşturdu.

4 yaşında piyano çalmaya başlayan Demirelli, 6 yaşında ilk ödülünü aldı. 2 yıldır yaşadığı İsviçre'de sınıf atlayarak tamamladığı lisans eğitimi sonrasında, bu yıl aynı okulda “master”a kabul edilen tek piyanist olan Mertol Demirelli, eşzamanlı olarak İtalya'da (Fiesole) piyano/şeflik dalında eğitimine devam ediyor.