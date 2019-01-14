Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da

Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa ara transferde hız kesmiyor. Azad Toptik ve Tobias Heintz'i trasnfer eden Kasımpaşa, bugün de 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de katıldı.