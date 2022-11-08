Haris Seferovic ikinci golünü kaydetti

Galatasaray'ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Haris Seferovic kaydetti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Cimbom'da 37. dakikada sahneye çıkan Seferovic eşitliği sağladı.

Daha önce de kupada oynanan Kastamonuspor maçında gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakayla birlikte ikinci gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Haris Seferovic, 85. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.