Harun, Kruse ve Emre antrenmana katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Grip olan kaleci Harun ile Kruse ve Emre Belözoğlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor hazırlıkları sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.