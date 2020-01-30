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Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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